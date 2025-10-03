Journées Portes ouvertes du Conservatoire Chartres

Journées Portes ouvertes du Conservatoire

22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 21:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Toutes les classes et disciplines du CRD proposent de nombreuses prestations, présentations, concerts, performances, durant une journée très joyeuse de partages et de découvertes.

Venez nombreux assister aux spectacles et rencontrer toutes les équipes, les élèves et l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. En partenariat avec l’APEC. .

English :

All the CRD’s classes and disciplines offer a wide range of presentations, concerts and performances, during a joyful day of sharing and discovery.

German :

Alle Klassen und Fächer des CRD bieten zahlreiche Darbietungen, Präsentationen, Konzerte und Performances während eines sehr fröhlichen Tages des Austauschs und der Entdeckungen.

Italiano :

Tutte le classi e le discipline del CRD metteranno in scena una vasta gamma di spettacoli, presentazioni e concerti durante una gioiosa giornata di condivisione e scoperta.

Espanol :

Todas las clases y disciplinas del CRD ofrecerán un amplio abanico de actuaciones, presentaciones y conciertos durante una alegre jornada de intercambio y descubrimiento.

