Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres
Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres mercredi 17 juin 2026.
Chartres
Heure du conte Méli-Mélo d’histoires
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Livres racontés aux enfants.
Entrée libre. À partir de 4 ans. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Books told to children.
L’événement Heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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