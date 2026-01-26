Les One du Barj Rony au OFF Chartres

Les One du Barj Rony au OFF

Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16 21:30:00

2026-06-16

Rony pose son regard affûté, drôle et décalé sur notre quotidien les galères de couple, le monde du travail, les voyages , et même les enfants (surtout quand ils ne sont pas de lui ).

Avec une énergie explosive, il enchaîne stand-up pur, imitations bluffantes et bruitages maison dans un tourbillon d’observations qui font mouche. À travers une galerie de personnages aussi fous qu’attachants, Rony transforme chaque détail de la vie en scène culte. Un spectacle vivant, interactif et accessible à tous !! 20 .

Rony takes a sharp, funny, offbeat look at our daily lives: the problems of couples, the world of work, travel, and even children (especially when they’re not his).

