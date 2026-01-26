Les One du Barj Rony au OFF Chartres
Les One du Barj Rony au OFF Chartres mardi 16 juin 2026.
Les One du Barj Rony au OFF
Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : Mardi 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16 21:30:00
2026-06-16
Rony pose son regard affûté, drôle et décalé sur notre quotidien les galères de couple, le monde du travail, les voyages , et même les enfants (surtout quand ils ne sont pas de lui ).
Avec une énergie explosive, il enchaîne stand-up pur, imitations bluffantes et bruitages maison dans un tourbillon d’observations qui font mouche. À travers une galerie de personnages aussi fous qu’attachants, Rony transforme chaque détail de la vie en scène culte. Un spectacle vivant, interactif et accessible à tous !! 20 .
Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53
English :
Rony takes a sharp, funny, offbeat look at our daily lives: the problems of couples, the world of work, travel, and even children (especially when they’re not his).
