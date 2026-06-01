Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 17 juin 2026.
Chartres
Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Vous cherchez à améliorer votre candidature pour un emploi ? Nous pouvons vous aider et faire en sorte de mettre toutes les chances de votre coté lors de cet atelier.
Venez participer à cet atelier pour apprendre à concevoir un CV et une lettre de motivation adapté à votre recherche d’emploi. .
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
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L’événement Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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