Chartres

Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Vous cherchez à améliorer votre candidature pour un emploi ? Nous pouvons vous aider et faire en sorte de mettre toutes les chances de votre coté lors de cet atelier.

Venez participer à cet atelier pour apprendre à concevoir un CV et une lettre de motivation adapté à votre recherche d’emploi. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Looking to improve your job application? We can help you do just that in this workshop.

L’événement Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES