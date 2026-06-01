Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 24 juin 2026.
Chartres
Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 21:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Atelier jeux de société et discussions en anglais.
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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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English :
Board games and discussions in English.
L’événement Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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