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Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 34 Rue Noël Ballay

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24 21:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Atelier jeux de société et discussions en anglais.
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34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Board games and discussions in English.

L’événement Meet Up in English Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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