À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres Chartres
À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres Chartres samedi 13 juin 2026.
Chartres
À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres
2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-13
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-06-13
C’Chartres Archéologie propose de plonger à l’aube du Moyen Âge, à la découverte des premiers temps chrétiens de Chartres.
À partir des recherches récentes menées notamment sur l’église Saint-Martin-au-Val, l’exposition retrace la transformation de la ville antique d’Autricum et met en lumière les bouleversements politiques, religieux et funéraires de cette période charnière. Vestiges, sarcophages, objets et archives permettent de confronter données archéologiques et sources historiques pour mieux comprendre cette histoire encore méconnue. .
2 Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
C?Chartres Archéologie takes you back to the dawn of the Middle Ages, to discover Chartres? early Christian history.
L’événement À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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