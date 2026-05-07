Chartres

Journées Européennes de l’Archéologie 2026

Place Saint-Brice Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Explorez l’histoire de Chartres entre Antiquité et Moyen Âge le temps d’un week-end lors des Journées Européennes de l’Archéologie !

Au programme visites de sites, rencontres avec des archéologues, démonstrations de savoir-faire, spectacles et animations pour tous les publics. Entre la place Saint-Brice, le sanctuaire de Saint-Martin-au-Val et les abbayes, explorez vestiges et lieux emblématiques, participez à des ateliers et profitez d’une programmation variée mêlant Antiquité et Moyen Âge. Un rendez-vous pour découvrir l’archéologie autrement, au plus près du patrimoine local. .

Place Saint-Brice Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Explore the history of Chartres from Antiquity to the Middle Ages this weekend during the European Archaeology Days!

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-05-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES