Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Chartres
Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Chartres samedi 13 juin 2026.
Chartres
Journées Européennes de l’Archéologie 2026
Place Saint-Brice Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Explorez l’histoire de Chartres entre Antiquité et Moyen Âge le temps d’un week-end lors des Journées Européennes de l’Archéologie !
Au programme visites de sites, rencontres avec des archéologues, démonstrations de savoir-faire, spectacles et animations pour tous les publics. Entre la place Saint-Brice, le sanctuaire de Saint-Martin-au-Val et les abbayes, explorez vestiges et lieux emblématiques, participez à des ateliers et profitez d’une programmation variée mêlant Antiquité et Moyen Âge. Un rendez-vous pour découvrir l’archéologie autrement, au plus près du patrimoine local. .
Place Saint-Brice Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore the history of Chartres from Antiquity to the Middle Ages this weekend during the European Archaeology Days!
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-05-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Exposition La Rotarienne des Arts (3e édition) Chartres 7 mai 2026
- Jam Session Concert du Conservatoire Chartres 7 mai 2026
- Théâtre Les aventuriers de minuit Chartres 8 mai 2026
- Cérémonie officielle du 81e anniversaire de la Victoire de 1945 Chartres 8 mai 2026
- C’Chartres Métropole Basket Masculin vs Lyonso Chartres 8 mai 2026