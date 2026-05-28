Chartres

Convention d’utilité publique face aux addictions

22 Avenue d’Aligre Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Rencontre entièrement dédiée à la problématique de la maladie alcoolique, des addictions et à l’importance de l’entraide pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches (familles, enfants, conjoints).

Pour la première fois dans la région, cette convention réunira de manière exceptionnelle 10 mouvements d’entraide anonymes qui luttent au quotidien contre diverses formes de dépendances et de souffrances associées (substances, addictions comportementales, troubles alimentaires, etc.). Seront notamment présents Alcooliques Anonymes, Groupes familiaux Al-Anon Alateen (pour l’entourage), Narcotiques Anonymes, Dépressifs Anonymes, ou encore Gamblers Anonymes (addiction aux jeux). Note déontologique Afin de préserver scrupuleusement l’anonymat des participants, aucune captation (vidéo/photo) permettant d’identifier les personnes présentes ne sera autorisée sur place. 5 .

22 Avenue d’Aligre Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire convchartres2026@gmail.com

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English :

A meeting entirely dedicated to the problems of alcoholic illness and addiction, and the importance of self-help for those affected, as well as for those close to them (families, children, spouses).

L’événement Convention d’utilité publique face aux addictions Chartres a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES