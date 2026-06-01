Chartres

Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins

15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Partez pour un savoureux voyage à travers les terroirs français. Au fil d’accords mets et vins soigneusement sélectionnés, découvrez la richesse des régions viticoles et le plaisir de mariages gourmands qui révèlent toute la finesse des saveurs.

Des vignobles réputés aux spécialités culinaires emblématiques, cette soirée vous invite à explorer la diversité et l’élégance du patrimoine gastronomique français. Chaque étape de ce parcours gourmand met en lumière l’harmonie subtile entre un vin et un mets, révélant des associations parfois surprenantes, toujours savoureuses. Pensée comme une véritable escapade sensorielle, cette dégustation permet de découvrir les caractéristiques des grands terroirs, les influences des cépages et les secrets qui font naître des accords d’exception. Guidés par des passionnés, les participants affinent leur palais, échangent autour des saveurs et partagent un moment convivial dans une ambiance chaleureuse. Une expérience idéale pour les amateurs de gastronomie comme pour les curieux souhaitant approfo 38 .

15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06

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English :

Take a tasty journey through France’s terroirs. Through carefully selected food and wine pairings, discover the richness of the wine-growing regions and the pleasure of gourmet marriages that reveal all the finesse of flavors.

L’événement Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CHARTRES