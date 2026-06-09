Gala du C’Chartres Judo Chartres
Gala du C’Chartres Judo Chartres vendredi 12 juin 2026.
Chartres
Gala du C’Chartres Judo
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
Événement organisé par le C’Chartres Judo avec le soutien du Comité Judo 28.
Vendredi 12 juin au soir soirée taïso/sport santé à rayonnement départemental pour les licenciés et non-licenciés. Une soirée autour des luttes contre les violences faites aux femmes, contre la sédentarité, contre l’obésité ; en présence d’Audrey Tcheumeo qui lancera sa fondation contre les violences faites aux femmes (donations possibles). Samedi 13 juin journée de gala du C’Chartres Judo + Musashi Cup équipes de clubs. Rayonnement départemental. En journée le gala Entraînements, compétitions et animations pour les judokas 6 à 15 ans du département avec les champions du C’Chartres Judo. En soirée à la suite du gala Final 6 de la coupe départementale par équipes. Les 6 meilleures équipes du département s’affronteront pour remporter la première édition de ce tournoi. .
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Event organized by C’Chartres Judo with the support of the Comité Judo 28.
L’événement Gala du C’Chartres Judo Chartres a été mis à jour le 2026-06-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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