Barj’Comedy Club Chartres
Barj’Comedy Club Chartres mardi 9 juin 2026.
Chartres
Barj’Comedy Club
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09 22:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Le Barj’Comedy Club est devenu le rendez-vous incontournable de l’humour à Chartres depuis plus de 3 ans.
L’agence Sparkling vous apporte le meilleur de l’humour directement à Chartres, sur un plateau totalement Barj’O?! Chaque mois, 5 humoristes différents, 5 fois plus de rires, et une maîtresse de cérémonie irrésistible Caroline Seba. Des talents incroyables, des punchlines affûtées et une ambiance unique vous attendent. Réservez vite vos places… elles partent très vite ! 22 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Barj?Comedy Club has been Chartres?s must-attend comedy event for over 3 years.
L’événement Barj’Comedy Club Chartres a été mis à jour le 2026-05-26 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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