Jeudis de l’archéologie Espaces pour les vivants et pour les morts, deux sites romains peu ordinaires à Amilly

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Les fouilles menées au lieu-dit Les Monts d’Ouerray à Amilly en 2023 a permis de découvrir un habitat antique de grande ampleur fondé durant la seconde moitié du Ier siècle et définitivement abandonné au IVe siècle, ainsi qu’un ensemble funéraire antique comprenant une dizaine de tombes.

L’une d’entre elles, retrouvée sans ossements, était néanmoins dotée d’un riche mobilier comprenant des céramiques parfaitement conservées ainsi qu’un coffre en bois. La tomographie de cet objet prélevé en bloc a permis de visualiser son contenu les éléments métalliques de fermeture et de maintien du coffrage, un bracelet, ou encore quatre récipients en verre. Conférenciers Jean-Philippe Blondeau enseignant à l’IUT de Chartres et chercheur au sein du laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux Haute Température et Irradiation), affilié au CNRS ; ainsi que Frédéric Dupont, archéologue responsable d’opération, Marjorie Maqueda, conservatrice-restauratrice, de C’Chartres Archéologie. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Excavations carried out at Les Monts d?Ouerray in Amilly in 2023 have uncovered a large-scale ancient settlement founded in the second half of the 1st century and definitively abandoned in the 4th century, as well as an ancient funerary complex comprising around ten tombs.

L’événement Jeudis de l’archéologie Espaces pour les vivants et pour les morts, deux sites romains peu ordinaires à Amilly Chartres a été mis à jour le 2026-02-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES