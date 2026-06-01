Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 24 juin 2026.
Chartres
Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres
21 rue de Loigny-la-bataille Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 12:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
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21 rue de Loigny-la-bataille Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
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L’événement Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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