Chartres

Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres

21 rue de Loigny-la-bataille Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 12:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Marre de n’avoir aucune réponse à vos centaines de candidatures ? Pour simplifier vos démarches et donner un coup de boost à vos recherches, participez à cette rencontre avec des employeurs prêts à vous embaucher.

L’après-midi permettra aux étudiants et jeunes du territoire de venir rencontrer directement des recruteurs locaux et de découvrir des opportunités de jobs étudiants et de jobs d’été. .

21 rue de Loigny-la-bataille Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

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L’événement Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES