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Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 21 rue de Loigny-la-bataille

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres

21 rue de Loigny-la-bataille Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 12:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

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21 rue de Loigny-la-bataille Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32  bij28@agglo-ville.chartres.fr

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L’événement Un job pendant l’été Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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