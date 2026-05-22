Chartres

Rencontre litteraire Paul Thurin

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-09 17:00:00

fin : 2026-06-09 18:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Remise du Prix Fulbert 2026 à Paul Thurin pour son roman Le livre de Joan.

En partenariat avec l’association Les Amis de la Médiathèque. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Presentation of the Prix Fulbert 2026 to Paul Thurin for his novel Le livre de Joan.

L’événement Rencontre litteraire Paul Thurin Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES