Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo Chartres
Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo Chartres samedi 23 mai 2026.
Chartres
Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:15:00
Date(s) :
2026-05-23
En duo Bruno De Saint Riquier Antoine Marneur. Compagnie Le Théâtre du Détour. Je naquis au Havre un vingt et un février En mil neuf cent trois Ma mère était mercière et mon père mercier Ils trépignaient de joie. Ainsi commence chêne et chien , son roman versifié autobiographique.
Que connaît-on de Queneau aujourd’hui ? Deux choses seules nous reviennent Le doukipudonktan de Zazie dans le métro et L’exercice de son style (Drôle de rencontre dans un Bus de la ligne S). C’est très peu de choses. À part ces deux livres-enseignes, Queneau reste un mystère. L’homme surtout, qui avance toujours masqué d’une ironie savante et ludique. On sait qu’il se flatta du titre de Transcendant Satrape, de Grand Conservateur de l’Ordre de la Grande Gidouille, de membre éminent du Collège de Pataphysique. Ça devrait suffire à poser l’homme. 12 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53
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English :
Duo Bruno De Saint Riquier Antoine Marneur. Compagnie Le Théâtre du Détour. I was born in Le Havre on February twenty-first In nineteen hundred and three My mother was a haberdasher and my father a haberdasher They were overjoyed So begins Oak and Dog , his autobiographical versified novel.
L’événement Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo Chartres a été mis à jour le 2026-04-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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