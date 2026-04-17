Chartres

Conférence SAEL Le cartulaire de Maintenon

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Vers 1120, le seigneur de Maintenon transfère à la prestigieuse abbaye de Marmoutier l’église Sainte-Marie et des terres pour en faire un prieuré. D’autres donations suivent, constituant avec des règlements de conflits, le Cartulaire ou ensemble des chartes de Notre-Dame de Maintenon.

Après avoir exposé comment il nous est parvenu (travaux d’érudits de Rambouillet, AD28), la conférence montrera son intérêt généalogie des seigneurs de Maintenon, mention de nombreuses localités en plus de Maintenon (Pierres, Coulombs)…) et surtout approche du monde agricole médiéval, notamment pour ce qui concerne l’eau (pêche, moulins). Elle abordera enfin l’acquisition par Jehan Cotterau, au XVIe siècle , de la seigneurie et la fondation de la collégiale Saint-Nicolas. Par Arlette Boué. Sur inscription. Tout public. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr

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English :

Around 1120, the lord of Maintenon transferred the church of Sainte-Marie and land to the prestigious abbey of Marmoutier, to be used as a priory. Further donations followed, making up the Cartulaire or set of charters of Notre-Dame de Maintenon, along with settlements of disputes.

L’événement Conférence SAEL Le cartulaire de Maintenon Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES