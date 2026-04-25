Chartres

Expo-vente d’artisans d’art Le printemps des mains d’Or (spécial Fête des mères)

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-22

À l’occasion de la fête des mères, la Villa Fulbert accueille la 3e édition de Le printemps des mains d’or une expo-vente d’artisans d’exception. Bijoux, broderie, verrerie, marqueterie… Dans une ambiance conviviale, découvrez des créations uniques et des démonstrations en direct.

Le printemps des mains d’or revient à la Villa Fulbert pour une troisième édition placée sous le signe de l’élégance artisanale. Cette expo-vente réunit des créateurs aux savoir-faire rares, dans un cadre raffiné mêlant art et patrimoine. Chaque pièce exposée reflète une maîtrise technique et une sensibilité artistique faïences inspirées de la Renaissance, marqueterie, broderies délicates, créations en verre ou en textile. L’événement est aussi l’occasion de rencontrer les artisans, d’échanger sur leurs démarches et d’assister à des démonstrations. Une immersion dans le monde de la création manuelle, pensée comme un hommage à l’intelligence de la main. .

3 Boulevard du Maréchal Foch Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 72 38 85 70 chartresartsetculture@outlook.fr

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English :

To celebrate Mother?s Day, Villa Fulbert hosts the 3rd edition of Le printemps des mains d?or : an exhibition and sale of exceptional crafts. Jewelry, embroidery, glassware, marquetry? In a convivial atmosphere, discover unique creations and live demonstrations.

L’événement Expo-vente d’artisans d’art Le printemps des mains d’Or (spécial Fête des mères) Chartres a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CHARTRES