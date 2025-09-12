Théâtre et musique Le conte d’hiver de William Shakespeare Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Début : Mardi 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 22:30:00

Léonte, aveuglé par la jalousie, croit sa femme infidèle et détruit sa famille. Leur bébé est abandonné, et son fils Mamilius meurt. Seize ans plus tard, leur fille Perdita, élevée en Bohème, tombe amoureuse de Florizel. Leur fuite en Sicile mène à la réconciliation de Léonte et au retour d’Hermione

Le Conte d’Hiver mêle tragédie et joie, mystère et magie, explorant la jalousie, la perte, l’abandon et la rédemption. Shakespeare y montre la possibilité de renouveau et de pardon, tout en soulignant la relativité et la réversibilité du temps, invitant les personnages et le spectateur à devenir acteurs de leur destinée. Par la Compagnie Sandrine Anglade. Tout public à partir de 10 ans. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Léonte, blinded by jealousy, believes his wife to be unfaithful and destroys his family. Their baby is abandoned, and his son Mamilius dies. Sixteen years later, their daughter Perdita, raised in Bohemia, falls in love with Florizel. Their flight to Sicily leads to Leonte’s reconciliation and Hermio

German :

Der von Eifersucht geblendete Leontes hält seine Frau für untreu und zerstört ihre Familie. Ihr Baby wird ausgesetzt und ihr Sohn Mamilius stirbt. Sechzehn Jahre später verliebt sich ihre Tochter Perdita, die in Böhmen aufgewachsen ist, in Florizel. Ihre Flucht nach Sizilien führt zu Leontes Versöhn

Italiano :

Léonte, accecato dalla gelosia, crede che la moglie sia infedele e distrugge la sua famiglia. Il loro bambino viene abbandonato e il figlio Mamilio muore. Sedici anni dopo, la figlia Perdita, cresciuta in Boemia, si innamora di Florizel. La loro fuga in Sicilia porta alla riconciliazione di Leonte e

Espanol :

Léonte, cegado por los celos, cree que su mujer le es infiel y destruye a su familia. Su bebé es abandonado y su hijo Mamilius muere. Dieciséis años más tarde, su hija Perdita, criada en Bohemia, se enamora de Florizel. Su huida a Sicilia propicia la reconciliación de Leonte y el regreso de Hermione

