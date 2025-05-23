Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Louis-Aragon Chartres

Jeux vidéo à la Méd'IAthèque Louis-Aragon Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 2026-04-17

Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Louis-Aragon Chartres vendredi 17 avril 2026.

Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Louis-Aragon

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Sur console Nintendo Switch et Xbox.
À partir de 7 ans.   .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

On Nintendo Switch and Xbox.

L’événement Jeux vidéo à la Méd’IAthèque Louis-Aragon Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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