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Conférence Histoire de la Palestine Chartres

Conférence Histoire de la Palestine Chartres

Conférence Histoire de la Palestine Chartres vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Conférence Histoire de la Palestine

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 18:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Dans le cadre du jumelage Bethléem-Chartres, les Amis des jumelages de Chartres, Chartres International et la Ville de Chartres ont le plaisir de vous convier à la conférence Histoire de la Palestine , animée par Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 76 77  contact@chartresinternational.com

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English :

As part of the Bethlehem-Chartres twinning project, the Amis des jumelages de Chartres, Chartres International and the City of Chartres are pleased to invite you to the History of Palestine conference, hosted by Jean-Paul Chagnollaud, Professor Emeritus at the University of Paris.

L’événement Conférence Histoire de la Palestine Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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