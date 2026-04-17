Conférence Histoire de la Palestine Chartres
Conférence Histoire de la Palestine Chartres vendredi 17 avril 2026.
Chartres
Conférence Histoire de la Palestine
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 17:00:00
fin : 2026-04-17 18:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans le cadre du jumelage Bethléem-Chartres, les Amis des jumelages de Chartres, Chartres International et la Ville de Chartres ont le plaisir de vous convier à la conférence Histoire de la Palestine , animée par Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 76 77 contact@chartresinternational.com
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English :
As part of the Bethlehem-Chartres twinning project, the Amis des jumelages de Chartres, Chartres International and the City of Chartres are pleased to invite you to the History of Palestine conference, hosted by Jean-Paul Chagnollaud, Professor Emeritus at the University of Paris.
L’événement Conférence Histoire de la Palestine Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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