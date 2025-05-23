Film documentaire Le Chêne

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier. 2022. Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume…

Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux. Durée 1h20. Tout public. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

By Michel Seydoux and Laurent Charbonnier. 2022. Once upon a time, there was a 210-year-old oak tree that became a pillar in its kingdom…

L’événement Film documentaire Le Chêne Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES