Chartres

Conférence Rencontres Sciences Citoyennes Voyage au cœur du son musical

21 Rue de Loigny la Bataille Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05 20:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Pourquoi qualifions-nous certains sons de musique et d’autres de bruit ? Qu’est-ce qui fait que la superposition de plusieurs sons peut nous paraître harmonieuse ou stridente ? Quels phénomènes sous-tendent la génération des sons musicaux et la perception que nous en avons ?

Cette conférence vous emmènera dans un voyage au cœur du son musical, apportant quelques réponses au mystère que constitue la musique. Elle sera présentée par Cécile Capdessus, enseignante-chercheuse à l’Université d’Orléans et au laboratoire PRISME. Conférence gratuite, ouverte à tous, organisée par Centre-Sciences et Eure-et-Loir Campus (Département d’Eure-et-Loir). .

21 Rue de Loigny la Bataille Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire stephanie.de-blois@centre-sciences.fr

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English :

Why do we call some sounds music and others noise? What makes the superposition of several sounds seem harmonious or strident? What phenomena underlie the generation and perception of musical sounds?

L’événement Conférence Rencontres Sciences Citoyennes Voyage au cœur du son musical Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES