Spectacle Le Petit Prince

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-21

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-21

Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry, est un conte poétique et philosophique qui raconte le voyage d’un jeune garçon venu d’une autre planète. À travers ses rencontres, il interroge le monde des adultes, l’amitié, l’amour et le sens de la vie.

Adapté pour le théâtre jeune public, le spectacle mêle jeu d’acteur, narration et poésie visuelle pour rendre l’histoire accessible et émouvante. Cette adaptation invite petits et grands à regarder le monde avec le cœur, en rappelant que l’essentiel est invisible pour les yeux. À partir de 4 ans. Adaptation théâtrale Danièle Zirah. Avec Leslie Salomon et Michel Crance. Mise en lumière Corentin Masson 13 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@theatreportailsud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Little Prince, written by Antoine de Saint-Exupéry, is a poetic and philosophical tale about the journey of a young boy from another planet. Through his encounters, he questions the adult world, friendship, love and the meaning of life.

L’événement Spectacle Le Petit Prince Chartres a été mis à jour le 2026-01-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES