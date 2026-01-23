Atelier jeunesse Les secrets des cartes postales par les Archives de Chartres Chartres

Atelier jeunesse Les secrets des cartes postales par les Archives de Chartres

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont invités à venir déchiffrer, comprendre et réaliser leurs propres cartes postales en s’inspirant et en étudiant quelques-unes des 12 000 cartes postales composant la collection conservée par les Archives de Chartres.

Pour les enfants de 6 à 11 ans. .

Rue au Lin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 40 41 archives@agglo-ville.chartres.fr

English :

During the school vacations, children are invited to come and decipher, understand and make their own postcards, drawing inspiration from and studying some of the 12,000 postcards in the collection held by the Chartres Archives.

