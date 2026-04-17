Point de l’IA Le labo IA de mai Chartres
Point de l’IA Le labo IA de mai Chartres mercredi 27 mai 2026.
Chartres
Point de l’IA Le labo IA de mai
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-30
Chaque mois, venez découvrir et tester 3 outils qui utilisent ou qui parlent d’IA.
Sur inscription. 7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Each month, discover and test 3 tools that use or talk about AI.
L’événement Point de l’IA Le labo IA de mai Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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