Visites libres et jeu de piste autour de l’exposition temporaire, Musée des beaux-arts, Chartres

Visites libres et jeu de piste autour de l’exposition temporaire Samedi 23 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Du 4 avril au 2 août 2026, le musée des Beaux-Arts de Chartres propose une exposition intitulée « Fidji 1838. Face à face ». Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture, elle met en lumière la culture fidjienne à travers notamment les dessins exécutés par Ernest Goupil alors qu’il accompagnait l’explorateur Jules Dumont d’Urville pendant son voyage autour du monde à la fin des années 1830. Conçue en partenariat avec le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’exposition s’appuie sur la richesse des collections conservées dans le fonds Bouge, un ensemble exceptionnel d’objets et de documents sur l’Océanie, qui fait du musée de Chartres une référence en France sur le Pacifique. Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir gratuitement cette exposition !

En complément de la visite, les étudiants de Polytech (Université d’Orléans – Campus de Chartres) proposent un jeu de piste intitulé « Voyage au cœur des îles Fidji », en lien avec l’exposition. Activité gratuite sur inscription.

Bénéficiez également de l’ouverture nocturne du musée pour profiter librement des collections permanentes.

Musée des beaux-arts 29 Cloitre Notre Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33237904580 https://www.chartres.fr/musee-beaux-arts [{« lastProcessedAt »: « 2026-04-24T07:49:27.844Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Ru00e9servation du jeu de piste aupru00e8s des u00e9tudiants.nAucune ru00e9servation n’est nu00e9cessaire pour la visite libre. », « eventDuration »: 239, « bookingContact »: « eulaly.decombard@agglo-ville.chartres.fr », « response »: {« passId »: 408121647, « isPending »: false, « addressId »: 20848}, « venueId »: 152001, « description »: « Du 4 avril au 2 aou00fbt 2026, le musu00e9e des Beaux-Arts de Chartres propose une exposition intitulu00e9e u00ab Fidji 1838. Face u00e0 face u00bb. Reconnue du2019intu00e9ru00eat national par le ministu00e8re de la Culture, elle met en lumiu00e8re la culture fidjienne u00e0 travers notamment les dessins exu00e9cutu00e9s par Ernest Goupil alors quu2019il accompagnait lu2019explorateur Jules Dumont du2019Urville pendant son voyage autour du monde u00e0 la fin des annu00e9es 1830. Profitez de la Nuit des Musu00e9es pour du00e9couvrir gratuitement cette exposition ! nEn complu00e9ment de la visite, les u00e9tudiants de Polytech (Universitu00e9 du2019Orlu00e9ans u2013 Campus de Chartres) proposent un jeu de piste intitulu00e9 u00ab Voyage au cu0153ur des u00eeles Fidji u00bb, en lien avec lu2019exposition. Activitu00e9 gratuite sur inscription aupru00e8s des u00e9tudiants. nBu00e9nu00e9ficiez u00e9galement de l’ouverture nocturne du musu00e9e pour profiter librement des collections permanentes. », « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-23T13:45:11.563Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2266826, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-23T13:45:11.660Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 456161948, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779559200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-23T13:45:11.863Z »}, {« description »: « linked desc », « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-04-24T07:49:27.843Z »}, {« editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/408121647 »}] Les jardins sont du XVIIe siècle, tandis que l’ancien évêché est du XVIIIe siècle. Gare à 10 mn – Parking souterrain Place Châtelet

Du 4 avril au 2 août 2026, le musée des Beaux-Arts de Chartres propose une exposition intitulée « Fidji 1838. Face à face ». Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture, elle met en la…

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