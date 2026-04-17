C’Chartres Football vs CMS Oissel Chartres
C’Chartres Football vs CMS Oissel Chartres samedi 16 mai 2026.
Chartres
C’Chartres Football vs CMS Oissel
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le 16 mai à 18h, le C’Chartres Football affronte le CMS Oissel au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On May 16 at 6pm, C’Chartres Football takes on CMS Oissel at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
L’événement C’Chartres Football vs CMS Oissel Chartres a été mis à jour le 2026-04-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Spectacle Le Petit Prince Chartres 21 avril 2026
- Les ateliers de la méd’IAtech Découvre la robotique avec Lego Chartres 22 avril 2026
- Spectacle jeunesse Vive le printemps Chartres 22 avril 2026
- L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires Chartres 22 avril 2026
- Atelier Au jardin Chartres 22 avril 2026