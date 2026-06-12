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Pack Vacances Chartres

Pack Vacances Chartres

Pack Vacances Chartres vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Gratuit

Chartres

Pack Vacances

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-26
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-06-26

Pendant l’été, empruntez un paquet-surprise et découvrez une sélection thématique choisie par vos bibliothécaires.
Entrée libre. Tout public   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

During the summer, borrow a surprise pack and discover a themed selection chosen by your librarians.

L’événement Pack Vacances Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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