Pack Vacances Chartres
Pack Vacances Chartres vendredi 26 juin 2026.
Chartres
Pack Vacances
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-26
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-26
Pendant l’été, empruntez un paquet-surprise et découvrez une sélection thématique choisie par vos bibliothécaires.
Entrée libre. Tout public .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the summer, borrow a surprise pack and discover a themed selection chosen by your librarians.
L’événement Pack Vacances Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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