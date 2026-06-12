Chartres

Pack Vacances

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-26

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-26

Pendant l’été, empruntez un paquet-surprise et découvrez une sélection thématique choisie par vos bibliothécaires.

Entrée libre. Tout public .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the summer, borrow a surprise pack and discover a themed selection chosen by your librarians.

L’événement Pack Vacances Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES