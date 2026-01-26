Les One du Barj’ Manuel Chartres

Les One du Barj’ Manuel

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Il s’appelle Manuel et son spectacle s’appelle Manuel de Survie. Jeu de mot, mais pas que… Manuel vous apprend comment survivre à des situations où l’on se retrouve tous.

Ingénieur devenu intermittent, fan de psychologie magazine, dans le Manuel de Survie vous verrez comment éviter le conflit, et comment des échecs peuvent devenir de grandes victoires. Alors si vous vous posez la question… Non, ce n’est pas un séminaire de développement personnel ! Son objectif dans ce spectacle créer un moment de partage et de convivialité avec le public et surtout dédramatiser votre vie. Manuel est passé du statut de gendre idéal à intermittent ?! C’est courageux . Est-il passé de Winner à Loser ? 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

His name is Manuel and his show is called Manuel de Survie. It’s not just a play on words… Manuel teaches you how to survive situations we all find ourselves in.

