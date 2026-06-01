Chartres

Ca plane pour elles baptême de l’air en planeur (spécial femme)

41 Chemin du Grand Gibet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Prenez de la hauteur et découvrez la liberté du vol à voile ! À l’occasion de Ça Plane pour Elles , vivez une expérience aérienne inoubliable entre ciel et terre. Un moment d’évasion unique pour admirer les paysages sous un angle totalement nouveau.

Et si vous réalisiez un rêve de liberté ? Ça Plane pour Elles est une invitation à découvrir les sensations uniques du planeur, cet aéronef silencieux qui exploite les courants d’air pour offrir une expérience de vol tout en douceur. Loin du tumulte du quotidien, laissez-vous porter par les vents et profitez d’un panorama exceptionnel sur les paysages de la Beauce et du territoire chartrain. Accessible aux débutantes comme aux passionnées d’aviation, cette opération met à l’honneur les femmes et encourage la découverte d’une discipline alliant technique, maîtrise et émerveillement. Entre adrénaline légère, contemplation et sensation de légèreté, chaque vol devient un souvenir marquant. Que ce soit pour relever un défi, vivre une première expérience aérienne ou simplement s’offrir une 100 .

41 Chemin du Grand Gibet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 34 14 27 volavoile.chartres@gmail.com

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English :

Take to the skies and discover the freedom of gliding! Enjoy an unforgettable aerial experience between heaven and earth during Ça Plane pour Elles . A unique moment of escape to admire landscapes from a totally new angle.

L’événement Ca plane pour elles baptême de l’air en planeur (spécial femme) Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CHARTRES