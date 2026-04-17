Chartres

Point de l’IA Les IA libres

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13 11:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-16

Plongez dans le monde du logiciel libre, et comparez les différents outils IA open source.

Sur inscription. 7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Dive into the world of free software, and compare different open source AI tools.

L’événement Point de l’IA Les IA libres Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES