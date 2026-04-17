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Point de l’IA Les IA libres Chartres

Point de l’IA Les IA libres Chartres

Point de l’IA Les IA libres Chartres mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Point de l’IA Les IA libres

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13 11:00:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-13 2026-05-16

Plongez dans le monde du logiciel libre, et comparez les différents outils IA open source.
Sur inscription. 7 participants maximum.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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Dive into the world of free software, and compare different open source AI tools.

L’événement Point de l’IA Les IA libres Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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