Théâtre d’objets L’Ours Chartres

Théâtre d’objets L’Ours

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-19 11:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Un ours, réveillé de son hibernation, découvre une usine au-dessus de sa caverne. Forcé de travailler malgré ses protestations, il finit par douter de sa propre identité et se croit réduit au rôle d’ouvrier…

Finalement, il retrouve son instinct et se réfugie dans une caverne, affirmant qu’il n’est pas un imbécile. Cette fable illustre les dérives du capitalisme l’aliénation des individus, la destruction de la nature, la soumission aux normes imposées et la manipulation des perceptions pour servir des intérêts économiques. Par la compagnie Index. Tout public à partir de 6 ans. 5 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

English :

A bear awakens from hibernation to discover a factory above his cave. Forced to work despite his protests, he ends up doubting his own identity, believing himself reduced to the role of a laborer…

German :

Ein Bär, der aus seinem Winterschlaf erwacht, entdeckt eine Fabrik über seiner Höhle. Er wird trotz seiner Proteste zur Arbeit gezwungen und zweifelt schließlich an seiner eigenen Identität, da er sich auf die Rolle eines Arbeiters reduziert glaubt…

Italiano :

Un orso si risveglia dal letargo e trova una fabbrica sopra la sua caverna. Costretto a lavorare nonostante le sue proteste, finisce per dubitare della propria identità e si crede ridotto al ruolo di operaio…

Espanol :

Un oso despierta de su hibernación y encuentra una fábrica encima de su cueva. Obligado a trabajar a pesar de sus protestas, acaba dudando de su propia identidad y se cree reducido al papel de obrero…

