Chartres

Se sentir bien chez soi

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Une journée dédiée au bien-vieillir à domicile et aux solutions pour se sentir bien chez soi plus longtemps.

L’événement Se sentir bien chez soi revient pour une 5e édition. Organisée par Chartres Métropole, cette journée dédiée aux seniors et à leurs proches proposera des conseils autour de l’adaptation du logement, de la prévention santé, du maintien à domicile et du lien social. Au programme dépistages, ateliers prévention, numérique et découverte du Truck autonomie . .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

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English :

A day dedicated to ageing well at home and solutions for feeling good at home for longer.

L’événement Se sentir bien chez soi Chartres a été mis à jour le 2026-05-24 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES