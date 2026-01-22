Théatre Les Décoiffeuses

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

Ce spectacle nous emmène dans un salon de coiffure où Sandra, la coiffeuse rock’n roll et Isabelle, la prof dépressive, se racontent leurs vies, leurs amours, et leurs envies.

À elles deux, elles coupent les cheveux en quatre et se lâchent le temps d’une couleur ou d’un brushing.

C’est une cascade de rires et de délires avec une fin ébouriffante. Avec Sandra Jouet et Isabelle Parsy. Comédie écrite et mise en scène par Eric Carrière (Les chevaliers du fiel). 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

English :

This show takes us into a hairdressing salon where Sandra, the rock’n’roll hairdresser, and Isabelle, the depressive teacher, talk about their lives, their loves and their desires.

Between them, they cut hair in four and let loose for a color or a blow-dry.

L’événement Théatre Les Décoiffeuses Chartres a été mis à jour le 2026-01-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES