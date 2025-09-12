Théâtre Un succès fou Chartres

Théâtre Un succès fou Chartres samedi 23 mai 2026.

Théâtre Un succès fou

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 27 – 27 – 41 EUR

Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00

2026-05-23

Simon, Océane et Antoine, trois inconnus vivant dans le même immeuble, partagent solitude et difficultés financières. Leur rencontre provoque une série de situations à la fois comiques et émouvantes. La pièce explore avec humour et sensibilité le besoin de lien, l’espoir et le renouveau.

Grâce à sa plume virtuose, Sébastien Castro nous emporte dans une comédie survoltée, aussi extravagante qu’hilarante. À l’instar de ses deux précédentes pièces, il nous prouve une fois encore, qu’il n’a pas son pareil pour exploiter tous les ressorts comiques en multipliant les malentendus et les quiproquos. De Sébastien Castro. Tout public à partir de 12 ans. 27 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

Simon, Océane and Antoine, three strangers living in the same building, share loneliness and financial difficulties. Their meeting leads to a series of situations that are both comic and moving. With humor and sensitivity, the play explores the need for connection, hope and renewal.

Simon, Océane und Antoine, drei Fremde, die im selben Gebäude wohnen, teilen Einsamkeit und finanzielle Schwierigkeiten. Ihre Begegnung führt zu einer Reihe von Situationen, die sowohl komisch als auch bewegend sind. Das Stück thematisiert auf humorvolle und einfühlsame Weise das Bedürfnis nach Verb

Simon, Océane e Antoine, tre sconosciuti che vivono nello stesso edificio, condividono solitudine e difficoltà economiche. Il loro incontro dà vita a una serie di situazioni comiche e commoventi. Con umorismo e sensibilità, la pièce esplora il bisogno di connessione, speranza e rinnovamento.

Simon, Océane y Antoine, tres desconocidos que viven en el mismo edificio, comparten soledad y dificultades económicas. Su encuentro desencadena una serie de situaciones cómicas y conmovedoras. Con humor y sensibilidad, la obra explora la necesidad de conexión, esperanza y renovación.

