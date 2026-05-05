Chartres

Voyage au coeur des Îles Fidji Nuit des musées

29 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la prochaine Nuit des Musées, un projet culturel intitulé L’Odyssée des Îles Fidji , propose une expérience immersive et participative permettant au public de redécouvrir le musée sous un angle original, en plongeant les visiteurs dans un voyage nocturne au coeur des îles Fidji.

Partez à la découverte des îles Fidji à travers un jeu de piste interactif au coeur du musée voyage, énigmes, traditions, jeux et puzzles, récits et culture. Mêlant médiation culturelle, création artistique et interaction avec les visiteurs, cet événement permet de renouveler la manière de vivre le musée. Organisé par les étudiants Polytech 3A Groupe projet Musée. Inscrivez-vous et récupérez votre passeport à l’entrée le 23 mai. .

29 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire projetmuseepolytechchartres@gmail.com

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English :

As part of the upcoming Nuit des Musées, a cultural project entitled The Fiji Islands Odyssey offers an immersive, participative experience enabling the public to rediscover the museum from an original angle, by immersing visitors in a nocturnal journey to the heart of the Fiji Islands.

L’événement Voyage au coeur des Îles Fidji Nuit des musées Chartres a été mis à jour le 2026-04-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES