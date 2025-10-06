Inclassable Orchestra Conservatoire Chartres

Inclassable Orchestra Conservatoire

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Quand Debussy rencontre John Coltrane . Fusion du jazz et des musiques impressionnistes laissez-vous emporter dans un voyage qui décloisonne les genres, tout en poésie et sensibilité.

Ce spectacle propose un orchestre inclassable , qui s’affranchit des étiquettes de genres musicaux et crée des rencontres entre des musiques habituellement considérées comme classiques et jazz. La subtilité de l’écriture de Claude Debussy, Maurice Ravel et Erik Satie, esthétique impressionniste de la fin du XIXème siècle, trouve un écho inattendu et particulièrement réussi dans le style sensible de John Coltrane et d’autres grands musiciens jazz de cette époque. Christophe Beuzer nous emmène parmi ses propres créations, qui mêlent ces esthétiques avec poésie. 6 .

English :

When Debussy meets John Coltrane . A fusion of jazz and impressionist music: let yourself be carried away on a journey that breaks down the barriers between genres, all poetry and sensitivity.

German :

Wenn Debussy auf John Coltrane trifft . Verschmelzung von Jazz und impressionistischer Musik: Lassen Sie sich auf eine Reise entführen, die die Grenzen der Genres aufhebt und voller Poesie und Sensibilität ist.

Italiano :

Quando Debussy incontra John Coltrane. Una fusione di jazz e musica impressionista: lasciatevi trasportare in un viaggio che abbatte le barriere tra i generi, tutto poesia e sensibilità .

Espanol :

Cuando Debussy se encuentra con John Coltrane. Una fusión de jazz y música impresionista: déjese llevar en un viaje que rompe las barreras entre géneros, todo poesía y sensibilidad.

