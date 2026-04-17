Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres
Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres mercredi 6 mai 2026.
Chartres
Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-06 11:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-09
Vos premiers pas pour découvrir les possibilités des IA génératives.
Sur inscription. 7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Your first steps in discovering the possibilities of generative AI.
L’événement Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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