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Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres

Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres

Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Maurice Viollette

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-06 11:00:00
fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-09

Vos premiers pas pour découvrir les possibilités des IA génératives.
Sur inscription. 7 participants maximum.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Your first steps in discovering the possibilities of generative AI.

L’événement Point de l’IA Les IA génératives spécial grand débutant Chartres a été mis à jour le 2026-04-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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