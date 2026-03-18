Ateliers numériques D’CLIC Chartres
Ateliers numériques D’CLIC Chartres mardi 5 mai 2026.
Chartres
Ateliers numériques D’CLIC
7 Rue Gabriel Péri Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-07 16:00:00
Date(s) :
2026-05-05
D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en mai.
Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. Les conseillers numériques du département vous proposent des ateliers collectifs gratuits ainsi que des rendez-vous individuels. En dehors des ateliers, l’espace numérique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et uniquement sur rendez-vous du mardi au jeudi de 14h à 17h. .
7 Rue Gabriel Péri Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 20 10 06 conseillers-numeriques@eurelien.fr
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English :
D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in May.
L’événement Ateliers numériques D’CLIC Chartres a été mis à jour le 2026-04-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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