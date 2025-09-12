Théâtre Manger un phoque Chartres

Théâtre Manger un phoque Chartres mardi 28 avril 2026.

Théâtre Manger un phoque

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Début : Mardi 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 21:30:00

Picot est un garçon vivant seul avec son frère et sa sœur, sans parents pour les soutenir. Chaque jour, il prend le bus conduit par Monsieur Gustave et se réveille dans un zoo abandonné, loin de son école. L’histoire évoque la précarité, le deuil et la migration, montrant un avenir sombre pour Picot

Malgré ces difficultés, le récit suit Picot et les autres personnages dans un voyage fantastique et initiatique vers un monde meilleur. Grâce aux rencontres, à l’imaginaire et à l’espoir, ils apprennent peu à peu la résilience, renaissant à la vie et cherchant un nouvel ancrage, transformant leur parcours en une migration intérieure vers la possibilité et la fantaisie. Par la Compagnie Supernovae. Tout public à partir de 9 ans. 6 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Picot is a boy living alone with his brother and sister, with no parents to support them. Every day, he takes the bus driven by Monsieur Gustave and wakes up in an abandoned zoo, far from his school. The story evokes precariousness, grief and migration, pointing to a bleak future for Picot

German :

Picot ist ein Junge, der mit seinem Bruder und seiner Schwester allein lebt und keine Eltern hat, die ihn unterstützen. Jeden Tag nimmt er den Bus, der von Monsieur Gustave gefahren wird, und wacht in einem verlassenen Zoo auf, weit entfernt von seiner Schule. Die Geschichte handelt von Armut, Traue

Italiano :

Picot è un ragazzo che vive da solo con suo fratello e sua sorella, senza genitori che li mantengano. Ogni giorno prende l’autobus guidato da Monsieur Gustave e si sveglia in uno zoo abbandonato, lontano dalla sua scuola. La storia evoca la precarietà, il lutto e la migrazione, prospettando un futur

Espanol :

Picot es un niño que vive solo con su hermano y su hermana, sin padres que los mantengan. Todos los días coge el autobús que conduce Monsieur Gustave y se despierta en un zulo abandonado, lejos de su escuela. La historia evoca la precariedad, el duelo y la emigración, apuntando a un futuro sombrío p

