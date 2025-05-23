Spectacle jeunesse Vive le printemps

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 11:00:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Avec Noémie Sanson. Noémie joue avec sa voix, son corps pour emmener les tout-petits au pays de l’imaginaire, du rire, et du plaisir. Ses mains dansent, sa voix chante ou se métamorphose au grès du vent.

Sur inscription, pour les enfants et l’accompagnant. De 0 à 3 ans accompagné d’un adulte. Durée 30 min. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

With Noémie Sanson. Noémie plays with her voice and her body to take little ones to the land of imagination, laughter and pleasure. Her hands dance, her voice sings or transforms with the wind.

L’événement Spectacle jeunesse Vive le printemps Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES