Les ateliers de la méd’IAtech Découvre la robotique avec Lego

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-25

Construis et programme ton robot Lego ! Initie-toi aux principes mécaniques, aux mouvements et fais fonctionner ton robot !

Sur inscription inscrivez seulement les enfants. A partir de 9 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Build and program your Lego robot! Learn about mechanical principles and movement, and get your robot up and running!

L’événement Les ateliers de la méd’IAtech Découvre la robotique avec Lego Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES