L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires Chartres
L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires Chartres mercredi 22 avril 2026.
L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 15:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Livres racontés aux enfants.
À partir de 3 ans. .
Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Books told to children.
L’événement L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES