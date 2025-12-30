Les One du Barj’ Florian Guérin Chartres
Les One du Barj’ Florian Guérin Chartres mercredi 29 avril 2026.
Les One du Barj’ Florian Guérin
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29 22:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Divorcé sans enfant mais ça va. Florian se livre sans détour avec beaucoup d’humour et de cheveux.
Et si finalement, comme lui, nous étions toutes et tous des perdantes et des perdants magnifiques ? Tout public. 20 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Divorced with no children, but doing well. Florian opens up with a lot of humor and a lot of hair.
