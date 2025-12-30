Les One du Barj’ Florian Guérin

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Mercredi 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29 22:00:00

2026-04-29

Divorcé sans enfant mais ça va. Florian se livre sans détour avec beaucoup d’humour et de cheveux.

Et si finalement, comme lui, nous étions toutes et tous des perdantes et des perdants magnifiques ? Tout public. 20 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Divorced with no children, but doing well. Florian opens up with a lot of humor and a lot of hair.

L’événement Les One du Barj’ Florian Guérin Chartres a été mis à jour le 2025-12-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES