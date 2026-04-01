Chartres

Spectacle d’impro Six personnages en quête d’impro

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

De l’improvisation longue au OFF à Chartres !

Un metteur en scène est catastrophé les comédiens qui devaient jouer la pièce prévue de longue date sont bloqués et ne peuvent pas venir. Au moment où il se prépare à renvoyer les spectateurs chez eux après remboursement, une troupe échappée d’un théâtre voisin -et des griffes d’un metteur en scène un peu sadique- débarque à l’improviste et décide de remplacer les absents au pied levé. Sans texte, sans préparation, ils vont improviser une pièce de théatre… Gratuit pour les membres des Vitraux Glycérines 12 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Long-form improvisation at the OFF in Chartres!

L’événement Spectacle d’impro Six personnages en quête d’impro Chartres a été mis à jour le 2026-04-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES