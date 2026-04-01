Spectacle d’impro Six personnages en quête d’impro Chartres
Spectacle d’impro Six personnages en quête d’impro Chartres mardi 28 avril 2026.
Chartres
Spectacle d’impro Six personnages en quête d’impro
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-28 20:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
De l’improvisation longue au OFF à Chartres !
Un metteur en scène est catastrophé les comédiens qui devaient jouer la pièce prévue de longue date sont bloqués et ne peuvent pas venir. Au moment où il se prépare à renvoyer les spectateurs chez eux après remboursement, une troupe échappée d’un théâtre voisin -et des griffes d’un metteur en scène un peu sadique- débarque à l’improviste et décide de remplacer les absents au pied levé. Sans texte, sans préparation, ils vont improviser une pièce de théatre… Gratuit pour les membres des Vitraux Glycérines 12 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Long-form improvisation at the OFF in Chartres!
L’événement Spectacle d’impro Six personnages en quête d’impro Chartres a été mis à jour le 2026-04-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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