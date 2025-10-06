L’Exotisme en musique Concert-Conférence du Conservatoire Chartres

L’Exotisme en musique Concert-Conférence du Conservatoire

Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00

Concert-Conférence en lien avec l’exposition Fidji . Entre fascination et source d’inspiration, l’ailleurs est présent dans l’imaginaire des artistes, y compris des compositeurs…

Il y a l’aspiration au dépaysement, portée par Victor Hugo évoquant l’Orient lointain ou Baudelaire dans son invitation au voyage mise en musique par Henri Duparc, ou un exotisme essentiellement imaginaire. De nombreux compositeurs français de la 2e moitié du XIXe siècle, tels Georges Bizet, Edouard Lalo ou Camille Saint-Saëns, se prennent de passion pour une Espagne qu’ils ne connaissent pas mais dont ils recréent les sonorités. Certains compositeurs comme Claude Debussy ou Belà Bartok cherchent davantage d’authenticité dans leur quête d’exotisme ce sont ces approches et esthétiques variées qui seront abordées ici, dans un concert qui nous fera découvrir ces liens immémoriaux entre les arts. 10 .

Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

