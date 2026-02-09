Jeudis de l’archéologie Conférences sur la thématique des Gaulois à Chartres Chartres
Jeudis de l’archéologie Conférences sur la thématique des Gaulois à Chartres Chartres jeudi 28 mai 2026.
Jeudis de l’archéologie Conférences sur la thématique des Gaulois à Chartres
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
C’Chartres Archéologie vous propose deux conférences sur les Gaulois à Chartres !
Conférencier(e)s Coline Ruiz Darasse, chargée de recherche au CNRS à l’Institut Ausonius (UMR 5607, université Bordeaux Montaigne), Sophie Krausz, archéologue et professeure de Protohistoire européenne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Fanny Gauthier, archéologue (C’Chartres Archéologie). .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
C’Chartres Archéologie offers two lectures on the Gauls in Chartres!
L’événement Jeudis de l’archéologie Conférences sur la thématique des Gaulois à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-02-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES