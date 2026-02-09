Jeudis de l’archéologie Conférences sur la thématique des Gaulois à Chartres Chartres

Jeudis de l’archéologie Conférences sur la thématique des Gaulois à Chartres

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

2026-05-28

C’Chartres Archéologie vous propose deux conférences sur les Gaulois à Chartres !

Conférencier(e)s Coline Ruiz Darasse, chargée de recherche au CNRS à l’Institut Ausonius (UMR 5607, université Bordeaux Montaigne), Sophie Krausz, archéologue et professeure de Protohistoire européenne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Fanny Gauthier, archéologue (C’Chartres Archéologie). .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

C’Chartres Archéologie offers two lectures on the Gauls in Chartres!

