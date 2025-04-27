Messmer 13 Hz Spectacle d’hypnose Chartres

Messmer 13 Hz Spectacle d'hypnose Chartres mercredi 3 juin 2026.

Messmer 13 Hz Spectacle d’hypnose

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 48 – 48 – 67 EUR

48

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l'Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle, qui vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l'illusion s'efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus…

Un recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes. Osez découvrir l'expérience Messmer !

English :

Messmer, known and recognized as the World Master of Hypnosis, returns with a brand new show, inviting you to enter his mysterious and hilarious universe, where the boundary between reality and illusion is blurred, directing your thoughts into unknown territory…

German :

Messmer, bekannt und anerkannt als der Weltmeister der Hypnose, kehrt mit einer brandneuen Show zurück, die Sie in seine mysteriöse und urkomische Welt einlädt, in der die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt, um Ihre Gedanken in unbekannte Gebiete zu lenken…

Italiano :

Messmer, conosciuto e riconosciuto come il Maestro Mondiale dell'Ipnosi, torna con un nuovissimo spettacolo, invitandovi ad entrare nel suo misterioso ed esilarante universo, dove i confini tra realtà e illusione si confondono, conducendo i vostri pensieri in un territorio sconosciuto…

Espanol :

Messmer, conocido como el Maestro Mundial de la Hipnosis, regresa con un nuevo espectáculo en el que le invita a adentrarse en su misterioso e hilarante universo, donde los límites entre la realidad y la ilusión se difuminan, llevando sus pensamientos a territorios inexplorados…

