ESPAGNES Carmen et compagnie Conservatoire Chartres

ESPAGNES Carmen et compagnie Conservatoire

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 21:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Carmen et compagnie, les grandes œuvres qui exaltent l’esprit de la musique espagnole. C’est un voyage en Espagnes que vous propose l’orchestre symphonique pour ce concert, tant il est vrai que ce pays envoutant a diversement inspiré les compositeurs…

L’Espagne de Manuel De Falla, dont le ballet Tricorne, écrit en 1917 et célébré lors de sa création à Londres par les ballets russes Diaghilev, exalte le génie de son pays et fourmille d’espiègle créativité. L’Espagne rêvée de Georges Bizet, dont la mythique Carmen, opéra le plus joué dans le monde, est la quintessence de l’exotisme alors en vogue et se déroule dans un pays imaginaire. L’Espagne d’Emile Waldteufel, grand mélodiste français dont Georges Bizet et Jules Massenet furent les condisciples, qui signe avec son Espana un hommage vibrant à celle de Chabrier. Le Danzon n°2 d’Arturo Marquez parachève cette soirée, dans un bouquet de sensibilité et d’incroyable énergie Viva España ! 10 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

English :

Carmen and company, the great works that exalt the spirit of Spanish music. In this concert, the symphony orchestra takes you on a journey to Spain , a bewitching country that has inspired composers in many different ways…

German :

Carmen und Co. sind die großen Werke, die den Geist der spanischen Musik verherrlichen. Das Symphonieorchester lädt Sie in diesem Konzert zu einer Reise nach Spanien ein, denn dieses bezaubernde Land hat die Komponisten auf vielfältige Weise inspiriert…

Italiano :

Carmen e compagnia, le grandi opere che esaltano lo spirito della musica spagnola. In questo concerto, l’orchestra sinfonica vi accompagna in un viaggio in Spagna, una terra ammaliante che ha ispirato i compositori in molti modi diversi…

Espanol :

Carmen y compañía, las grandes obras que exaltan el espíritu de la música española. En este concierto, la orquesta sinfónica le lleva de viaje a España, una tierra hechizante que ha inspirado a los compositores de muy diversas maneras…

