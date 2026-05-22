Chartres

Point de l’IA Composez vos playlists avec l’IA

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-06

Créez la bande-son personnalisée parfaite pour vos vacances !

Sur inscription. 7 participants maximum. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

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L’événement Point de l’IA Composez vos playlists avec l’IA Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES