Point de l’IA Composez vos playlists avec l’IA Chartres
Point de l’IA Composez vos playlists avec l’IA Chartres mercredi 3 juin 2026.
Chartres
Point de l’IA Composez vos playlists avec l’IA
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-06
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Sur inscription. 7 participants maximum. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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L’événement Point de l’IA Composez vos playlists avec l’IA Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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